Tras chocar con otro coche que circulaba por la intersección, el motorista, que regresaba a casa tras prestar servicio, ha perdido el control de su vehículo impactando contra un semáforo

Pese a las maniobras de reanimación iniciadas por un agente de Policía de Madrid y un conductor de la EMT y retomadas por sanitarios de SAMUR-Protección Civil, solo se ha podido confirmar su fallecimiento

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Un hombre de 47 años, agente de la Policía Nacional, ha perdido la vida este lunes por la noche al colisionar su moto con un coche que circulaba por la zona en el distrito de Latina en Madrid. Un portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que el accidente ha ocurrido en la confluencia de la calle Tembleque y Avenida de Los Poblados, sobre las 21.00 horas.

El motorista ha perdido el control de su vehículo tras el choque, impactando contra un semáforo. Fue tal la fuerza de la colisión que la señal luminosa ha quedado completamente derribada. Los hechos han ocurrido cerca de la estación de Metro de Empalme, entre los barrios de Campamento y Aluche.

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A pesar de realizar maniobras de reanimación, solo se ha podido confirmar su fallecimiento

En el momento del accidente, un agente de Policía de Madrid y un conductor de la Empresa Municipal d Transportes (EMT) han atendido al motorista y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Las asistencias de SAMUR-Protección Civil han continuado la reanimación en el lugar de los hechos con ayuda de los Bomberos de Madrid pero, tras 35 minutos, han confirmado finalmente el fallecimiento del hombre, que sufrió un traumatismo torácico severo.

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La víctima era un agente de la Policía Nacional, quien sufrió este accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio tras prestar servicio en la Jefatura Superior de Madrid, tal y como ha informado la institución al mostrar sus condolencias a través de redes sociales.

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Una psicóloga de SAMUR-Protección Civil ha atendido a la conductora del coche implicado, mientras que la Policía Municipal y la Policía Judicial de Tráfico investigan el accidente.