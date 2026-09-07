Agencia EFE 07 SEP 2026 - 08:24h.

SAMUR-Protección Civil ha atendido a un hombre herido por arma blanca en zona abdominal con evisceración

El herido ha llegado en estado crítico al hospital tras entrar en parada cardiorrespiratoria durante el traslado al centro hospitalario

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Un hombre de 49 años ha resultado herido grave tras ser agredido con arma blanca en la Avenida de la Albufera, en el barrio de Palomeras Sureste del distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El herido ha entrado en parada cardiorrespiratoria

Los sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido en el lugar de los hechos al varón que presentaba una herida por arma blanca en zona abdominal con evisceración. Los hechos han ocurrido sobre las 00:24 de esta noche.

El herido ha entrado en parada cardiorrespiratoria y le han tenido que realizar maniobras de reanimación durante su traslado al hospital, donde ha llegado en estado crítico.

La Policía Nacional investiga lo sucedido y Policía de Madrid ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario.