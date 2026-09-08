La terapeuta de Isak y Jonathan Andic estudia acciones legales por el daño a su imagen

Alberto Rosa 08 SEP 2026 - 19:15h.

Aunque no necesita abogado al no estar imputada en la causa, se estaría asesorando en un despacho de abogados de Barcelona

El mensaje de Jonathan Andic a su padre, el fundador de Mango, días antes de su muerte: "Me hace mucha ilusión poder estar a solas contigo"

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Julia Lüderwaldt, la psicoanalista de Jonathan e Isak Andic, se encuentra fuera de España junto a su hija, que es jueza en Alemania. Por el momento, la terapeuta no está imputada ni tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia, por lo que no necesita abogado.

No obstante, tal y como informa ‘El Periódico’, se está asesorando con un conocido despacho de abogados de Barcelona que, según el medio, se plantea emprender acciones legales por el daño a la imagen de su clienta. Pondrían el foco en “informaciones que hayan podido causar perjuicio a la mediación familiar”.

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El abogado de Lüderwaldt argumenta que ella es una “mediadora familiar que llevó a cabo una terapia y nada más, y se la ha llegado a tildar de inductora de un homicidio y en ningún caso participó ni colaboró en nada más que una terapia de ayuda”, recoge ‘El Periódico’.

Posibles nuevos testimonios

El letrado considera además que “el juzgado ha tolerado que el juicio se haga en prensa”. "A ver dónde encuentran ahora a nueve personas de un jurado popular que no hayan visto vídeos del caso en redes sociales”. El jurista se refiere al hecho de que el caso sea juzgado por un jurado popular que deberá estar formado por nueve personas.

Se espera que este mes de septiembre, con la reactivación de la vida judicial, se citen a declarar más testimonios de la causa. La defensa de Jonathan Andic sigue explorando las debilidades de la investigación mientras los Mossos destacan el "cúmulo de indicios" que apuntan a su presunta culpabilidad. Y la juez habló en su auto del pasado mayo de "indicios suficientes para considerar que la muerte del señor Isak Andic podría tratarse de una muerte no accidentada, existiendo una participación activa y premeditada en la muerte de su padre".

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La documentación del caso apunta a que el hijo del empresario se cruzó con dos excursionistas 20 minutos después de la caída de su padre. La defensa dijo en un principio que era un testimonio "muy relevante" pero los Mossos no pudieron localizar a estas personas y afirmaron que no era tan importante "porque son dos testigos indirectos que no pudieron presencia ni aportar ningún dato sobre el accidente".