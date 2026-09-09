El exjefe policial está citado a declarar el próximo 29 de septiembre

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El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón de Ardoz ha citado a declarar el próximo 29 de septiembre como investigado al exjefe de la Policía Local de esta localidad Luis Antonio Moreno en el marco de una investigación abierta por las denuncias presentadas por una agente de la Policía Local y una conserje del Ayuntamiento, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La causa investiga al exmando policial por la presunta comisión de delitos de agresión sexual. El exjefe policial está citado a las diez de la mañana, según ha adelantado el diario 'El Mundo.

Moreno fue jefe de la Policía Municipal de Torrejón y posteriormente desempeñó funciones en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El Ayuntamiento de Torrejón rechazó el pasado mes de marzo su solicitud de reincorporación a su antiguo puesto, al considerar que no le correspondía recuperar esa plaza, que ocupaba de forma provisional. El Consistorio argumentó además que la plaza ya estaba ocupada por otra persona y desvinculó esta decisión de la investigación judicial.

La investigación judicial se inició después de las denuncias de una agente de la Policía Local de Torrejón y de una conserje municipal y está siendo instruida por El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón.