El acusado le dio dos besos en la boca a una de ellas en presencia de sus hijos menores

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La Fiscalía del Principado de Asturias solicita cuatro años de prisión, entre otras penas y medidas, para un tatuador de Oviedo acusado de agresión sexual, tras realizar tocamientos y besar sin su consentimiento a dos clientas. La vista oral se celebró este miércoles en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo y quedó vista para sentencia.

Según sostiene el Ministerio Fiscal, el acusado (Brasil, 1976) trabajaba como tatuador en un estudio en el centro de Oviedo, ocasión que aprovechó para cometer los siguientes hechos: A finales del mes de septiembre o primeros de octubre de 2022, una mujer, de entonces 39 años, se acercó al estudio para hacerse un tatuaje en el brazo izquierdo. La atendió el acusado, que, tras realizar el encargo, la citó para que acudiese días después para retirar los plásticos.

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Así, la mujer, acompañada de sus dos hijos, acudió al establecimiento, donde la recibió el acusado, que le dio dos besos en la boca en presencia de los menores, lo que le causó extrañeza y malestar, sin saber reaccionar.

Una actitud inadecuada y con preguntas incómodas

El 10 de febrero de 2023, otra mujer, de 20 años, acudió con una amiga al estudio, donde la atendió el acusado, que mantuvo con ella una actitud inadecuada, con preguntas incómodas. Una vez que se fue del local, la joven comprobó que tenía un mensaje del acusado, enviado a través de la red social Instagram.

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A las siete de la tarde del 7 de mayo, la joven regresó al estudio para realizarse un tatuaje y se quedó a solas con el acusado, que comenzó a realizarle preguntas de carácter sexual. La joven se quedó callada y pensó en abandonar el local pero, por miedo a que la dejase encerrada, permaneció en él.

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Una vez finalizado el trabajo, la víctima trató de desviar la conversación y le dijo que quería modificar otro tatuaje que tenía en la espalda. El acusado le pidió entonces que se lo enseñase para sacarle una foto. Una vez hecha la captura de la imagen y con la mujer ya vestida, el acusado se acercó para abrazarla, apretó su cara contra su mejilla y comenzó a darle besos en el cuello, hasta el hombro.

Delito de agresión sexual

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita que se condene al acusado a un total de cuatro años de prisión (2 años por cada delito); prohibición de aproximarse a las víctimas, a su domicilio, lugar de estudio o trabajo, ocio o esparcimiento, o a cualquiera frecuentado por ellas, a menos de 300 metros, así como a comunicarse con las mismas por cualquier medio o procedimiento, incluso por persona interpuesta, durante 4 años; libertad vigilada durante 3 años e inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad durante 5 años.

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Además en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la primera de las víctimas con 1.000 euros y a la segunda con 3.000 euros, más los intereses legales correspondientes. La Fiscalía interesa además que, en caso de condena, si las penas fueran superiores a 1 año de prisión, se sustituyan por la expulsión del acusado del territorio nacional.