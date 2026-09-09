Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos en Valencia

La víctima, bajo amenazas de ser golpeada, fue obligada por su expareja a mantener relaciones sexuales con él, así como con su hermano y dos amigos

Prisión para un hombre por violar y asfixiar a su pareja mientras lo grababa en Benidorm

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a cuatro hombres de entre 44 y 53 años por, presuntamente, agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos, además de imputarle a este un delito de malos tratos.

Según fuentes policiales, la víctima, bajo amenazas de ser golpeada, fue obligada por su expareja a mantener relaciones sexuales con él, así como con su hermano y dos amigos.

PUEDE INTERESARTE Cocina unos crepes envenenados para sedar a su pareja e intentar asesinarle en Bilbao: la mujer ha sido condenada a seis años de cárcel

Amenazada con difundir imágenes de contenido sexual

El pasado 11 de agosto, una mujer se personó en dependencias de la Policía Nacional solicitando asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental.

Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia.

Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con él y con tres hombres más –el hermano y dos amigos de este–; si la víctima se oponía a las exigencias de su expareja, este llegaba a agredirla físicamente y amenazarla con difundir las imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se consiguió localizar en primer lugar a la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, quien fue detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Posteriormente, una vez identificado el resto de sospechosos, se procedió a su arresto como presuntos autores de un delito de agresión sexual y todos ellos pasaron a disposición judicial.