El acusado violó hasta en tres ocasiones a la víctima, además de someterla a malos tratos y amenazas, incumpliendo reiteradamente la orden de alejamiento que tenía

Detenido un neonazi por agredir y lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandía, Valencia

Compartir







Un juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja de la que tenía una orden de alejamiento en Benidorm (Alicante).

La denuncia recoge la especial gravedad de las agresiones, en las que el detenido asfixiaba a la mujer con la técnica del mataleón y la mordía durante los abusos, adelanta Levante-Emv. Todo ello , además, lo grababa en vídeo.

PUEDE INTERESARTE Una mujer se lanza desde un balcón en Ourense huyendo de su novio armado con un cuchillo: le propinó una paliza tras una discusión

Ante el riesgo que supone para la víctima los hechos relatados y el continuo incumplimiento de la orden de alejamiento, la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión como única medida efectiva para garantizar la seguridad de la mujer.

Violaciones y amenazas continuas

Las agresiones se produjeron en los pasados meses de julio y agosto. En estos dos meses el acusado violó hasta en tres ocasiones a la víctima, además de someterla a malos tratos y amenazas. Unas agresiones sexuales que fueron grabadas y han sido utilizadas para demostrar la violencia ejercida.

PUEDE INTERESARTE Hallan a un niño de tres años desnudo, rodeado de plantas de marihuana y 90 cogollos en una casa de Valencia tras un posible caso de violencia de género

Durante una de las agresiones, además de golpear a la víctima, el arrestado trató de asfixiar a la mujer mediante la técnica del mataleón. La denuncia incluye agresiones sexuales tanto vaginales, como anales y bucales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sospechoso fue arrestado la semana pasada y el juez ordenó la prisión el jueves 3 de septiembre después de que este se acogiera a su derecho a no declarar, tras negar los hechos.

La defensa del detenido va a solicitar que los vídeos sean analizados por un forense para determinar si existe algún tipo de trastorno por parte del investigado. Los encuentros sexuales eran grabados por ambos y esa grabación recogía algunas de las agresiones denunciadas. De hecho, hay alguna discusión porque él exige a la víctima que borrara el vídeo. En este sentido, el abogado defensor ha anunciado que recurrirá la prisión por considerarla desproporcionada, ya que señala que la pareja quedaba de mutuo acuerdo.

Al detenido se le imputan delitos continuados de agresión sexual, amenazas, maltrato, acoso y quebrantamiento de medida cautelar.