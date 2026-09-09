La mujer que alertó a la Policía es la madre del joven, sospechoso de matar a su padrastro en Valencia

El hombre asesinado por su hijastro con una mancuerna en Valencia medió en una discusión para protegerle horas antes de su muerte

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La Policía sigue buscando al joven de 23 años que mató, este martes, a su padrastro, en Valencia tras golpearlo con una mancuerna. La madre del sospechoso y expareja del fallecido alertó a los agentes al presentir que había ocurrido "algo malo". Su hijo, Danil R, horas antes había sido trasladado por la Policía a una unidad de psiquiatría, después de que le propinara un puñetazo a un vecino sin razón alguna. Su padrastro intentó mediar con los agentes y protegerlo. El joven regresó al piso, horas después, donde lo habría matado de un golpe.

Danil R, habría escapado del hospital para regresar al piso, que compartía con su padrastro, de 50 años, donde habría acabado con su vida a golpes. Esta es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el violento incidente ocurrido este martes por la tarde, cuando la madre el joven ruso avisara a la Policía y a sus exsuegros.

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El cadáver fue encontrado por los agentes de la Policía Local poco antes de las dos después del aviso de la expareja de la víctima y madre del presunto asesino.

El presunto asesino había vuelto a convivir con su padrastro tras la ruptura con su pareja

Danil R había vuelto a convivir con su padrastro hacía poco, después de la reciente ruptura con su pareja. La víctima al parecer mantenían una buena relación y este le ayudaba en su formación para que pudiera trabajar como vigilante de seguridad, según ha informado Las Provincias.

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El joven, de dos metros de altura, acudía casi todos los días al gimnasio a ejercitarse por los problemas de movilidad que tenía en una pierna a causa de una enfermedad degenerativa, según relataron los vecinos citados por esta fuente.

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En la madrugada anterior, el fallecido había intervenido para proteger a Danil R, que golpeó a un vecino sin que mediara palabra. Su padrastro aseguró a los agentes que no era un joven violento y probablemente estaba bajo los efectos de la marihuana. Los servicios de emergencia viendo el estado del joven le inyectaron un tranquilizante, antes de ser trasladado a una unidad psiquiátrica del hospital general de Valencia.