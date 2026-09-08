Gonzalo Barquilla 08 SEP 2026 - 18:18h.

Vecinos y comerciantes viven con sorpresa el crimen de un hombre en un edificio de la calle Arquitecto Segura de Lago

Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en Valencia

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La conmoción se ha instalado este martes entre los vecinos y comerciantes de la calle Arquitecto Segura de Valencia, donde un hombre de unos 50 años ha muerto tras presuntamente recibir un fuerte golpe en la cabeza con una mancuerna a manos de su hijastro, un joven de 23 años que permanece huido. La Policía Nacional mantiene acordonada la zona mientras trata de esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable.

El crimen se ha producido en el mediodía de este martes en el número 25 de esta calle, en el barrio de San Isidro, donde el despliegue policial ha sorprendido a los vecinos desde primera hora de la tarde. Los agentes han acudido al domicilio después de que se recibiera una llamada de auxilio y encontraran a la víctima sin vida en el interior de la vivienda.

Sorpresa entre los vecinos por el despliegue policial

La presencia de numerosos vehículos policiales frente al edificio alertó de inmediato sobre la gravedad de lo ocurrido. "Los agentes han empezado a llegar sobre las 14:00 horas. Estaba todo lleno de coches policiales. Ahora sigue acordonada la zona. Sabemos que ha habido un crimen, la gente está sorprendida", han explicado a la web de 'Informativos Telecinco' desde uno de los comercios cercanos al número 25.

La zona continúa acordonada varias horas después del suceso. Pasadas las 16.50 horas, los investigadores permanecían todavía en el lugar y el edificio seguía precintado mientras los agentes trataban de reunir pruebas y esclarecer las circunstancias de la muerte: "Está acordonado todo. Están investigando dentro. Yo he tenido que adaptarme al espacio que han dejado para tener abierta la tienda", ha precisado otro comerciante de la zona, que ha seguido desde su establecimiento el dispositivo desplegado alrededor del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, incluidos efectivos de Homicidios y de la Policía Científica, que han trabajado en el interior de la vivienda. El médico forense también ha acudido durante la tarde para realizar las actuaciones correspondientes tras el hallazgo del cadáver. Mientras los investigadores trabajan en la escena del crimen para recabar indicios, la Policía mantiene abierto un dispositivo para localizar al joven señalado como presunto responsable de la muerte, que ha huido del domicilio después de la agresión y sigue en paradero desconocido.

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Una madrugada marcada por otra pelea

El crimen ocurrió tras un incidente previo en la madrugada de este martes, destacan medios como 'Levante-EMV' y 'Las Provincias'. Según las primeras informaciones, Danil R., el joven, de origen ruso, protagonizó una fuerte discusión con su padrastro, Antonio, y llegó a agredirle. La víctima terminó llamando al teléfono de Emergencias 112 para pedir asistencia sanitaria y policial.

La llamada provocó la intervención de agentes de la Policía Local de Valencia y de los servicios sanitarios. Tras lo ocurrido, el joven fue trasladado al Hospital General de Valencia e ingresó en la planta de Psiquiatría. Padece problemas psiquiátricos y se encontraba en un estado de alteración que llevó a los profesionales sanitarios a mantenerlo ingresado para tratar de estabilizarlo. Sin embargo, horas después habría escapado del centro hospitalario. Al parecer, según las fuentes citadas, pudo sufrir un brote psicótico.

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Tras abandonar el hospital, Danil habría regresado al domicilio familiar, situado a apenas unos kilómetros, donde presuntamente asesinó a Antonio con una mancuerna que solía utilizar para practicar ejercicio en casa. Alrededor de las 14:00 horas de este martes se ha recibido una nueva llamada de alerta desde el domicilio. Las autoridades tratan ahora de localizar al sospechoso mientras reconstruyen las horas previas al crimen y las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte. Danil mide alrededor de dos metros y los agentes esperan detenerle cuanto antes.