La víctima se había salido del camino y las repetidas maniobras para tratar de volver provocaron un sobrecalentamiento que causó el fuego

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Un cúmulo de mala suerte ha acabado finalmente con la vida de un hombre de 75 años en San Joan este miércoles debido a las quemaduras sufridas tras un accidente el pasado lunes ha informado El Diario de Mallorca. Primero, el hombre se salió por accidente del camino y cayó por un pequeño desnivel hasta una zona de sembrado. Una de las ruedas se atascó y el hombre no paró de hacer maniobras con el coche para intentar sacarlo.

Pero no solo no pudo, sino que recalentó el coche de tal manera que unido a la alta temperatura ambiental, este se incendió.

Una mujer que se percató de lo ocurrido intentó y logró sacarle del coche, pero las quemaduras eran de tal calibre que el hombre ha acabado falleciendo en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ella también sufrió quemaduras leves.

Al lugar acudieron también dotaciones de los Bombers de Mallorca, Guardia Civil y ambulancias. Los bomberos sofocaron el fuego que afectó a una extensión de unos 1.000 metros cuadrados de superficie agrícola.