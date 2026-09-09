Una pareja muere al colisionar un turismo y un camión en Alhaurín de la Torre, en Málaga

El siniestro ha ocurrido a las 15:35 horas y, a consecuencia del impacto, ha quedado la vía con la circulación interrumpida y desviada por la Avenida de las Américas

Muere un hombre de 60 años en un accidente de moto en una salida de vía en Leganés, Madrid

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Una pareja ha fallecido este miércoles al colisionar frontalmente el turismo en el que viajaban con un camión en Alhaurín de la Torre (Málaga), según han informado a EFE desde el Centro de Control de Tráfico de esta provincia.

El conductor y un pasajero del turismo han muerto tras invadir este vehículo el carril contrario y chocar con el camión, cuyo conductor ha resultado ileso en el accidente, que se ha producido en la carretera A-7052, a la altura del kilómetro 4,7, en la zona de Peñón Zapata.

El siniestro ha ocurrido a las 15:35 horas y, a consecuencia del impacto, ha quedado la vía con la circulación interrumpida y desviada por la Avenida de las Américas de este municipio.