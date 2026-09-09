Una mujer muere ahogada en plena calle durante la tormenta en Felanitx, en Mallorca

Gonzalo Barquilla 09 SEP 2026 - 18:08h.

Una mujer ha muerto ahogada en la tarde de este miércoles en la localidad de Felanitx por el temporal en Mallorca

Un temporal de lluvias torrenciales y viento sacude al Mediterráneo: Cataluña y Baleares en alerta por inundación

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Tragedia por el temporal en Mallorca. Una mujer de 63 años ha fallecido ahogada este miércoles en Felanitx durante el episodio de fuertes lluvias que ha afectado a varios municipios de la isla balear. La principal hipótesis es que la víctima resbaló o tropezó cuando salía de su vivienda para dirigirse a trabajar y terminó siendo arrastrada por una tromba de agua.

El suceso se ha producido alrededor del mediodía en la calle Bellpuig de Felanitx. La mujer habría perdido el equilibrio mientras caminaba por la vía pública debido a las condiciones provocadas por el fuerte aguacero y posteriormente se habría ahogado al quedarse atrapada en los bajos de un vehículo, recogen fuentes como 'Última Hora'. Las circunstancias exactas del fallecimiento todavía están pendientes de determinar.

La víctima, residente en Felanitx, se encontraba fuera de casa por motivos laborales, aunque por el momento se desconoce si se dirigía a su puesto de trabajo o regresaba del mismo.

El protocolo judicial ha sido activado

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y los agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial del puesto de Manacor se han desplazado hasta el lugar de los hechos para investigar las circunstancias del fallecimiento y recabar pruebas.

El Ayuntamiento de Felanitx ha confirmado la muerte de su vecina y ha trasladado sus condolencias a la familia. La alcaldesa, Catalina Soler, ha sido informada de lo ocurrido y se encuentra regresando de Madrid.

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Además, el consistorio ha decidido suspender los actos de las fiestas de Cas Concos previstos para este miércoles, tanto en señal de duelo por el fallecimiento como por prevención ante las condiciones meteorológicas adversas.

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La muerte de esta vecina de Felanitx se produce en una jornada marcada por las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento en Mallorca, que han provocado numerosas incidencias en distintos puntos de la isla, principalmente por inundaciones y caída de árboles.