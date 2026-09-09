Siete comarcas del interior y del noreste catalán permanecen en alerta ante el embate del temporal

Envían un Es-Alert en Cataluña por el temporal: se suspenden las clases en cinco comarcas por las intensas lluvias

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Un tiempo "muy adverso" sacude al Mediterráneo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias torrenciales en zonas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona (Cataluña), y en Baleares, con acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas, por un frente acompañado de fuertes chubascos, granizo e intensas rachas de viento.

El temporal que llega con lluvias torrenciales y fuertes vientos podría "derribar ramas, grandes árboles e infraestructuras", y hay riesgo de inundaciones locales, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo. La alarma permanece activada y Protección Civil pide "extremar las precauciones. La situación puede ser muy adversa".

La intensidad de las lluvias está bajando en algunas zonas de Cataluña, aunque la alerta se desplaza ahora hacia siete comarcas del interior y del noreste como el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Alt Empordà y el Pla de l'Estany, donde se mantienen activados avisos por tiempo violento.

La consellera de Interior, Núria Parlon ha confirmado que el nivel de alerta meteorológica se ha rebajado del grado 5 al 4 (en una escala de 6) en la mayoría de las zonas afectadas y aunque la lluvia ha descargado con fuerza desde esta madrugada no se han registrado incidencias relevantes, por lo que ha considerado "acertados" los avisos preventivos.

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En la región de Murcia, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha anunciado hoy que el Gobierno regional enviará automáticamente un mensaje ES-Alert siempre que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) emita un aviso rojo por crecidas de cauces o ramblas con riesgo para zonas habitadas, estableciendo así un protocolo fijo para el envío de estas alertas.

El ayuntamiento de Murcia ha reunido a su Comité de Emergencias ante el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas previsto hasta esta medianoche, y ha suspendido actividades programadas en el marco de la Feria de Septiembre.

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La localidad de Cartagena ha anunciado que activará el plan de emergencias por lluvias, y se han suspendido las actividades al aire libre.

En Cataluña, comarcas de Barcelona y Tarragona se están registrando retrasos en numerosas líneas de Rodalies por la lluvia, y también en la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid que ha sido cortada un par de horas por reparaciones y para evitar más retrasos.

Por otra parte, se han cancelado al menos una treintena de vuelos por las lluvias en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y un par de ellos ha sido desviado.

Caída brusca de las temperaturas en toda la península

Las temperaturas bajarán "notablemente" en la mayor parte de la península y Baleares este miércoles, según el portavoz de Aemet con valores de entre 8 y 12° más bajos que los del martes en la mitad oriental, salvo en el sureste de la península, dónde continuará el calor: Murcia, por ejemplo, podría rondar los 37° de máxima.

El viento del norte soplará con intensidad en el nordeste de la península y también en Baleares. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana del jueves continuarán los chubascos y tormentas muy fuertes, también con vientos intensos en el sureste peninsular, ciudad autónoma de Melilla y en Baleares, pero con tendencia a ir remitiendo a partir del mediodía

La madrugada del jueves será fría en el interior peninsular, se bajará de 10° en amplias zonas, sobre todo de la mitad norte. Las máximas descenderán en el sureste, pero iniciarán una recuperación en el resto del territorio, con unos valores diurnos que pasarán a ser "normales" para la época. Solo en Extremadura y Andalucía los termómetros estarán entre los 32 y 34° C. En el nordeste y Baleares seguirá soplando el cierzo y la tramontana con fuerza, aunque con tendencia a ir a menos durante la tarde.