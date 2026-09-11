Detenido un ladrón en Ibiza que se lanzó al mar desde un acantilado para tratar de huir

Al verse acorralado, descendió por un acantilado y se lanzó al mar, tratando de continuar la fuga a nado

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente cometer tres robos en Ibiza. El sospechoso, cuando fue sorprendido por los agentes, se lanzó al mar desde un acantilado para tratar de huir.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de un hombre en el interior de un domicilio, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. De acuerdo con la versión de los testigos, el sospechoso había accedido saltando entre los balcones de distintas viviendas. Los agentes localizaron a un hombre que coincidía con las características aportadas por los vecinos y, aunque le pidieron que se detuviera, hizo caso omiso y se dio a la fuga.

Al verse acorralado, descendió por un acantilado y se lanzó al mar, tratando de continuar la fuga a nado. Los agentes mantuvieron contacto visual con él mientras se alejaba de la costa, llegando a situarse aproximadamente a 150 metros de la orilla.

Los agentes solicitaron la colaboración de una embarcación

Ante la situación, y debido al riesgo existente para su integridad física, los policías solicitaron la colaboración de una embarcación. Uno de los agentes llegó incluso a desprenderse de parte de su uniforme para introducirse en el agua y pedirle que regresara a tierra, pero no funcionó.

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En un momento determinado, el sospechoso trató incluso de aproximarse a una embarcación que se encontraba fondeada, pero rectificó cuando vio que había personas a bordo. Finalmente, los agentes emplearon una embarcación de rescate del puesto de socorrismo de la playa de Figueretes para alcanzar y detener al hombre.

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Una vez en tierra, los agentes comprobaron que le constaba una reclamación policial como sospechoso de tres delitos de robos con fuerza y uno de allanamiento de morada. Los tres robos con fuerza que se le imputan pudieron los cometió escalando por los edificios. Una vez en el interior de los domicilios, buscaba efectos de valor y sustraía joyas y dinero.