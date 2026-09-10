Ainhoa Arteta sufre un robo en su coche en un parking de San Sebastián: "La Ertzaintza no apareció en una hora"

Alberto Rosa 10 SEP 2026 - 18:34h.

La artista denuncia que unos atracadores rompieron la ventanilla de su coche para coger el bolso y critica la falta de seguridad

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La soprano Ainhoa Arteta ha denunciado el asalto que sufrió a su coche mientras se encontraba estacionado en un aparcamiento de pago de San Sebastián. Los delincuentes rompieron una de las ventanillas para acceder al interior del coche y sustraer diversas pertenencias, entre las que se encontraba su bolso con dinero en efectivo, objetos personales y abundante documentación.

La artista ha hecho público el incidente en sus redes sociales. Los hechos tuvieron lugar en el parking público de Okendo, ubicado bajo el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina. La cantante grabó el momento del hallazgo del vehículo con el cristal roto y a continuación presentó una denuncia ante la Ertzaintza.

Sin embargo, la artista ha criticado con dureza a la Policía autonómica por su actuación. Cuenta en el vídeo publicado en Instagram que los agentes tardaron alrededor de una hora en llegar al aparcamiento. “Lo que más me ha fastidiado ha sido llamar a la Policía y que no hayan aparecido en una hora”, afirmó.

En sus publicaciones, la cantante hizo un llamamiento a la “máxima difusión” ciudadana ante el sentimiento de desprotección. “Hoy he sido yo, ¿mañana quién será?”. En un vídeo posterior emitido en directo desde el coche, la cantante defendió su compromiso con pagar impuestos en España tras revelar que en el pasado le ofrecieron trasladar su patrimonio a “paraísos fiscales”, una opción que rechazó.

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No obstante, se mostró indignada por el uso de las arcas públicas, denunciando que los impuestos deben servir para el progreso de la nación y “no para que unos chorizos se lo lleven en joyas”, mientras las fuerzas policiales no ofrecen soluciones.

La cantante también señaló que en el pasado llegó a sufrir el llamado “impuesto revolucionario”, en referencia al dinero que en ocasiones exigía ETA a empresarios o gente adinerada de Euskadi.

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“Les habla una persona que ahora no tengo ningún problema en decirlo, ha sufrido el franquismo, pero bien, el franquismo fuerte (...) Después sufrí el impuesto revolucionario y no lo he dicho nunca, pero lo digo ahora. Esta gente cuando coja las armas y las cogen, yo seré la primera en su diana, estoy segura porque sufrí su impuesto revolucionario”, dijo en el directo.