Investigan una posible intoxicación de más de una decena de nadadores en una prueba en Fisterra, A Coruña

Redacción Galicia 11 SEP 2026 - 13:44h.

Todos los afectados ya están recuperados tras experimentar síntomas compatibles con una afección gastrointestinal de carácter agudo

Un anciano de 87 años, hospitalizado en estado muy grave tras ahogarse en una playa de Peguera, en Mallorca

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La Sanidad gallega investiga la posible intoxicación de más de una decena de los 150 participantes en la travesía a nado de Fisterra, en la playa de Langosteira de A Coruña, el pasado domingo. Desde la organización, Travesía Costa, Daniel Gambón habla de entre diez y veinte afectados, aunque ahora ya estarían recuperados, según indicó.

Según informa La Voz de Galicia, Uno de los nadadores que sufrió los síntomas explicó que las molestias se prolongaron durante aproximadamente dos días, mientras que otros participantes también comunicaron episodios de trastornos digestivos tras completar los recorridos de 4.000 y 1.500 metros. Según los promotores, la mayor parte de los afectados experimentó síntomas compatibles con una afección gastrointestinal de carácter agudo.

Descartan problemas con la comida servida a los asistentes

La Consellería de Sanidade investiga ahora el origen del problema. Sin embargo, los controles microbiológicos realizados por la Xunta en las aguas de baño de Langosteira no han detectado anomalías. Las analíticas efectuadas tanto el viernes previo a la competición como el lunes posterior situaron los niveles bacteriológicos dentro de los parámetros considerados normales, por lo que no existía ninguna recomendación de prohibir el baño.

La organización descarta por el momento que la comida distribuida tras la prueba sea la causa de las indisposiciones, ya que “numerosas personas los ingirieron sin incidencia alguna”. También recuerda que hubo vecinos que se bañaron ese mismo día en el arenal sin presentar síntomas.