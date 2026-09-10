Herido un parapentista tras sufrir una caída en la localidad gaditana de Olvera

El aviso fue recibido sobre las 16:20 horas, cuando se solicitó rescate y asistencia sanitaria para un parapentista que había caído en un olivar

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Un hombre de 55 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída mientras practicaba parapente en la localidad gaditana de Olvera.

Según ha informado el servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el aviso fue recibido sobre las 16:20 horas, cuando se solicitó rescate y asistencia sanitaria para un parapentista que había caído en un olivar.

La sala coordinadora de emergencias activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como al Centro de Control y Rescate y al Centro de Control de Tránsito Aéreo.

Los efectivos de emergencia consiguieron acceder hasta el lugar en el que se encontraba el herido y procedieron a su traslado hasta una ambulancia. Posteriormente, el hombre, de 55 años, fue evacuado al Hospital de la Serranía de Ronda para recibir atención sanitaria.