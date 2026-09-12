Redacción Andalucía Europa Press 12 SEP 2026 - 13:48h.

Los hechos se iniciaron poco antes de las 6 horas con una pelea que acabó en el atropello a uno de los implicados

Una tercera persona que participó en la reyerta logró esquivar el impacto del vehículo que conducía el arrestado

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SevillaUn hombre fue detenido por atropellar mortalmente a otro en la madrugada de este 12 de septiembre tras una discusión que tuvo lugar durante la celebración de la feria de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, una pelea inicial entre tres personas se habría originado poco antes de las seis horas en el municipio que festejaba sus fiestas.

Así lo apuntan los primeros indicios de una reyerta que subió de intensidad y gravedad cuando uno de los implicados habría decidido subirse a un coche para intentar arrollar a los otros dos.

Uno esquivó el impacto, pero el otro no

Uno de ellos sí logró esquivar el impacto del vehículo, pero el otro no y, como consecuencia del fuerte golpe, falleció en el acto. Luego, los agentes de la Benemérita arrestaron al conductor por un presunto homicidio doloso.

No ha trascendido más información sobre los motivos de la discusión previa y el posterior trágico desenlace que ha dejado consternada a la localidad en pleno festejo de su feria.