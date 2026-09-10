Óscar Vian, campeón de España de contrarreloj, ha sufrido una fractura tras ser atropellado durante un entrenamiento

Un ciclista, en estado muy grave al chocar contra otro en la contrarreloj de la Vuelta Soria Máster

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El ciclista cántabro Óscar Vian López, campeón de España sub-23 de contrarreloj, permanece en observación en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla después de ser atropellado este miércoles mientras entrenaba en Sobarzo, en el municipio de Penagos (Cantabria). El joven de 21 años, natural de Santander, circulaba junto a su compañero de equipo Álvaro Cobo cuando una furgoneta se saltó un stop, circuló en dirección contraria e invadió la zona por la que transitaban los dos corredores.

Cobo consiguió esquivar el vehículo, pero Vian recibió el impacto lateral y salió despedido, con heridas principalmente en el hombro y la escápula derecha, recogen fuentes como 'El Diario Montañés'. El conductor fue sometido a un control y, según el ciclista y su entorno, dio positivo en drogas. Los servicios médicos trasladaron a Vian al hospital, donde inicialmente se valoró la posibilidad de que tuviera que pasar por quirófano.

Las pruebas descartaron por el momento la intervención y el ciclista pasó la noche en observación a la espera de una segunda valoración médica. La fractura de escápula es limpia y, según explicó el propio corredor, no alcanza el húmero, por lo que previsiblemente podrá recuperarse con inmovilización. El accidente llega cuando Vian afrontaba la recta final de una temporada especialmente destacada, en la que se proclamó campeón de España de contrarreloj y había conseguido importantes resultados con el Gomur Cantabria Infinita.

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Un atropello durante un entrenamiento

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas en las inmediaciones de un cruce de Sobarzo. Según relató Vian, estaba lloviendo y la carretera se encontraba mojada cuando la furgoneta apareció en dirección contraria. El vehículo frenó, pero patinó y terminó dirigiéndose hacia los dos ciclistas. "Ha sido un susto muy grande porque no podíamos hacer nada. Cuando vimos el vehículo ya lo teníamos encima", explicó el corredor a El Diario Montañés desde el hospital.

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Álvaro Cobo, que circulaba por delante, tuvo tiempo de esquivar la furgoneta. Vian, en cambio, no pudo reaccionar y recibió el golpe. La caída le provocó una fractura en la escápula derecha, aunque los médicos descartaron inicialmente que necesitara cirugía. El ciclista reconoce que el accidente "podía haber sido peor" y lamenta que el atropello haya puesto fin de forma prematura a una temporada en la que todavía tenía varias carreras por disputar.

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Un campeón de España en plena temporada

Óscar Vian, nacido en Santander el 13 de marzo de 2005, compite con el Gomur Cantabria Infinita y se había convertido este año en uno de los nombres destacados del ciclismo cántabro sub-23. El pasado 25 de junio se proclamó campeón de España de contrarreloj en Sabiñánigo, un título que llegó después de imponerse también en otras pruebas contra el crono disputadas durante la temporada.

Su 2026 también dejó victorias importantes en carretera. Vian ganó una etapa de la Vuelta a la Provincia de Zamora y terminó séptimo en la clasificación general de esa prueba, además de imponerse en el Trofeo Ayuntamiento de Hazas de Cesto y en el Memorial Txomin Perurena. A finales de agosto seguía compitiendo con el Gomur y ahora tendrá que guardar reposo durante varias semanas por la fractura sufrida en el atropello.