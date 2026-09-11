Alberto Rosa 11 SEP 2026 - 23:23h.

El subinspector se encontraba paseando a su perro cuando una furgoneta “lo encontró fatalmente en su camino”

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Pepe Mesa, subinspector de la Policía Local de Jerez, en Cádiz, ha fallecido este viernes tras ser atropellado en un paso de peatones en la avenida de Lebrija. El hombre, de unos 60 años, se encontraba paseando a su perro cuando una furgoneta le ha arrollado.

Según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el suceso ha ocurrido sobre las 13,45 horas, cuando varias personas han llamado para indicar que una furgoneta había atropellado a un varón que había quedado herido.

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La sala del centro coordinador activó a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, cuyos efectivos no han podido hacer nada por salvar la vida del atropellado, que ha fallecido en el lugar del accidente.

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El subinspector Mesa era un hombre muy querido en la localidad y en el cuerpo, tal y como ha querido manifestar en un comunicado el jefe de la Policía Local de Jerez, Manuel Cabrales. “Hoy, 11 de septiembre, la Policía Local de Jerez se viste de luto por la trágica perdida de un gran compañero, el Subinspector José Gutiérrez Mesa”, comienza el comunicado.

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El subinspector se encontraba paseando a su perro cuando una furgoneta “lo encontró fatalmente en su camino”. Pepe Mesa estaba a unos días de cumplir 64 años y llevaba 41 años dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“No es fácil encontrar palabras adecuadas para mostrar el dolor que hoy toda la familia azul de la Policía Local siente por la pérdida de este compañero y amigo al que siempre tendremos en nuestra memoria”, continúa Cabrales.

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41 años dedicado al servicio público

El jefe de la Policía Local ha querido trasladar el pésame a la familia, esposa e hijos en nombre de todo el cuerpo. “Hoy, nos llevamos tristemente la mano derecha a la visera de nuestra gorra, como señal de duelo y respeto por uno de los nuestros que se marcha antes de tiempo”, concluye el comunicado.

Del mismo modo, el agente ha querido agradecer las condolencias recibidas de parte de numerosos vecinos, así como compañeros de Policías Locales de otros municipios, agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Otras organizaciones como la corporación municipal del PSOE en la localidad han querido tener unas palabras hacia el agente fallecido "un profesional con una larga trayectoria al servicio de la ciudad, muy querido y valorado por sus compañeros", y ha trasladado su pésame a la familia.