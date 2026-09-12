El suceso ocurrió sobre las 11 horas de este 12 de septiembre en la playa urbana de Jávea, Alicante

Los socorristas sacaron al octogenario del mar y trataron de reanimarlo, pero ni ellos ni los sanitarios lo lograron

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AlicanteUn anciano de 83 años ha muerto este sábado 12 de septiembre mientras se bañaba en la playa El Arenal de Jávea (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se notificó sobre las 11 horas. Los socorristas que había en el lugar, muy frecuentado por familias al ser de aguas poco profundas, lo auxiliaron y realizaron inicialmente las actuaciones de reanimación al hombre mayor.

A su llegada, un equipo del SAMU y otro de SVB continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no pudieron recuperar al octogenario, confirmando su fallecimiento in situ.

Ahogamiento u otro problema de salud

Sin que se haya precisado si sufrió un ahogamiento u otro problema médico, la autopsia que se le practique al cadáver determinará cuál fue la causa de la muerte.