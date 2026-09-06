Redacción Cataluña 06 SEP 2026 - 10:53h.

El hombre intentó llegar a la costa a nado junto a su hermano, pero no lo consiguió y acabó falleciendo

Los hechos ocurrieron este 5 de septiembre a las 18:41 horas durante la travesía del ferry entre Cambrils y Salou

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TarragonaUn turista inglés de 45 años murió este 5 de septiembre tras saltar al mar por la ventana de un ferry en Tarragona, que completaba la travesía entre las localidades de Cambrils y Salou.

Así lo comunicó Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, detallando que el hombre pretendía alcanzar la orilla a nado. No lo consiguió finalmente. El suceso ocurrió a las 18:41 horas.

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El 112 recibió el aviso y movilizó a tres ambulancias, junto a un equipo de psicólogos. Según publicó 'Diari de Tarragona', también se alertó a Salvamento Marítimo para el rescate del varón que se había tirado al agua.

Su hermano se lanzó también al mar y llegó a la playa

Iba a bordo del 'Dorimar', un barco que cubre la ruta entre municipios costeros de la zona, junto a su padre y su hermano. Este último igualmente decidió lanzarse al mar y sí que logró llegar a la playa.

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Antes de que eso sucediera, el mismo medio explicó citando a fuentes del ferry turístico que ambos ingleses habían formando un poco de alboroto antes del embarque. Después, durante la travesía, quisieron beber.

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Sin embargo, por el estado en el que se encontraban, les negaron la bebida. Quedaban pocos minutos para atracar y desembarcar en Salou. Pero, entonces, los dos hermanos optaron por marcharse nadando.

Otro fallecido, de nacionalidad francesa, en Colera

Por otro lado, la Generalitat confirmó la muerte de otro hombre, de nacionalidad francesa y 69 años, cuando se bañaba en la Cala Rovellada del municipio de Colera (Girona).

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Este suceso tuvo lugar a las 18:01 horas en un enclave en el que no hay servicio de vigilancia. Con las dos víctimas mortales, ya son 26 las personas que han perdido la vida en playas catalanas desde el 15 de junio.