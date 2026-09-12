Redacción Galicia Agencia EFE 12 SEP 2026 - 18:56h.

El suceso ocurrió a las 14 horas en la playa de Seixeliño ubicada en la parroquia de San Vicente de O Grove, Pontevedra

La víctima fue localizada flotando boca abajo en el mar y tras su rescate, le prestaron los primeros auxilios sin éxito

Compartir







PontevedraUn hombre cuya edad no ha trascendido murió al sufrir una indisposición este 12 de septiembre cuando se bañaba en una playa de O Grove (Pontevedra). Tuvo que ser rescatado del agua.

Según ha precisado el 112 de Galicia, el suceso ocurrió a las 14 horas en la zona de Seixeliño, en el litoral de la parroquia de San Vicente do Mar. Varias personas que estaban en la arena vieron al varón flotando boca abajo.

Sacaron al hombre de allí y, en tierra firme, iniciaron entonces las maniobras de reanimación o primeros auxilios para tratar de recuperarlo, mientras llegaban los servicios sanitarios avisados desde el primer momento.

Maniobras de RCP sin éxito

El personal médico voló en el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela hasta el lugar para continuar con las labores de RCP, sin éxito alguno. Confirmó el fallecimiento de la víctima.

En este operativo participaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y miembros del GES de O Grove.