El hombre, de unos 60 años de edad, ha sido detenido

El juzgado ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso

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PontevedraUn hombre ha sido detenido este domingo acusado de haber acabado con la vida de su madre en Ponteareas, Pontevedra. Los hechos ocurrieron en torno a las 14:30 horas, cuando las autoridades han encontrado el cuerpo de la mujer en el interior de su domicilio.

Según recoge El Faro de Vigo, la Policía Nacional actuó ante una conducta autolesiva del acusado en plena calle. Al ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser atendido por un psiquiatra confesó que había matado a su madre y que su cadáver se encontraba en su casa en el centro de Ponteareas.

El presunto autor tenía antecedentes psiquiátricos.

El hombre confesó el crimen

Al acudir al domicilio los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, una octogenaria presuntamente acuchillada a manos de su hijo. El hombre, de unos 60 años de edad, ha sido detenido.

El juzgado ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso mientras que el cuerpo ha sido trasladado para realizar la autopsia que determine las causas exactas de la muerte