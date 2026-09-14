Las autoridades mexicanas investigan si fue la joven de 21 años fue objetivo de un robo, aunque tampoco descartan un posible caso de violencia de género

Emotivo minuto de silencio en la Universidad de Granada por la española asesinada en México: "Nos hubiera gustado preparar al alumnado sobre la muerte de su compañera"

Compartir







La comunidad universitaria de Granada sigue conmocionada por el asesinato de Claudia Tacoronte, de 21 años, en el estado de Morelos, en México. La joven se encontraba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y procedía de la Universidad de Granada, aunque era oriunda de Santa Brígida, en Gran Canaria. Informan en el vídeo Asier García y Carmen Acosta.

La joven estudiaba cuarto de Educación Infantil y había decidido empezar el curso haciendo un intercambio en México. En Granada ha habido minuto de silencio y homenajes en el campus de la ciudad andaluza. El caso se investiga como un feminicidio conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

La joven corrió a refugiarse en una Casa de la Cultura de Cuatla el sábado noche cuando, según testigos, la habían atacado con un arma blanca y los paramédicos que la atendieron allí no pudieron salvarle la vida.

Las autoridades mexicanas investigan si fue objetivo de un robo, aunque tampoco descartan un posible caso de violencia de género. "Estamos en las pesquisas, la fiscalía especializada en el delito de feminicidio está interviniendo", ha señalado Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general del Estado Mexicano de Morelos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tanto la gobernadora del estado de Morelos como la universidad, donde la joven cursaba un intercambio, han expresado en comunicados su indignación y pesar a la familia. Condolencias también del gobierno español comprometido a aclarar lo ocurrido. Pero el duelo era hoy profundo entre sus compañeros de la joven en la Universidad de Granada, donde Claudia estudiaba cuarto de Educación Infantil. Allí han rendido homenaje a la joven con un minuto de silencio. También en el barrio cerca de Las Palmas del que era oriunda, donde han lamentado esta triste pérdida con tan solo 21 años.