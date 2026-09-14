El crimen se investiga inicialmente como feminicidio, según han confirmado las autoridades mexicanas

Asesinan a una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en el estado de Morelos, México

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La estudiante española que ha sido asesinada en México en lo que las autoridades del país investigan como un feminicidio se encontraba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y procedía de la Universidad de Granada. Según han precisado, ha sido identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años.

Según las primeras informaciones, la joven fue asaltada la noche del sábado y, aunque intentó huir en un primer momento, el atacante la persiguió y agredió con un arma blanca. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la zona, los efectivos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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El asesinato de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera, en México, investigado como un feminicidio

Margarita González Saravia, gobernadora del estado mexicano de Morelos, confirmando el crimen, ha señalado que, tras conocerse los hechos, se estableció inmediatamente contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la víctima.

Tras lo ocurrido, fue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la que, a través de un comunicado, identificó a la estudiante confirmando que se trataba de Claudia Tacoronte Aguilera, que se encontraba en el país por ese intercambio académico, procedente de la citada universidad andaluza.

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Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha detallado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

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"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", dijo a medios locales este domingo, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido. No obstante, y a este respecto, añadió que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

Más allá, como señaló la gobernadora de Morelos, reiteró que, tras conocerse los hechos e identificarse a la víctima, se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención y para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima: "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo", dijo.

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Minuto de silencio en la Universidad de Granada en memoria de Claudia

Tras estos hechos, la Universidad de Granada (UGR) ha convocado hoy un minuto de silencio en sus centros a las 11:00 horas, según informa Granada Hoy, que precisa que Claudia era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Mientras, las pesquisas policiales continúan en México para terminar de esclarecer las circunstancias en que se produjo el crimen.