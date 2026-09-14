“Es un golpe muy fuerte para todos, para nuestra universidad, para nuestra propia facultad y realmente estamos pasando por un momento muy triste", ha dicho la decana

Claudia, la estudiante española asesinada en México, fue perseguida y agredida por su atacante con un arma blanca

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GranadaLa Universidad de Granada ha guardado este lunes 14 de septiembre un emotivo minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años, oriunda de Canarias, que ha sido asesinada en el estado mexicano de Morelos, donde se encontraba realizando un intercambio académico.

La joven cursaba cuarto de Educación Infantil en la institución granadina, donde hoy múltiples amigos, compañeros y docentes se han concentrado en señal de duelo, conmocionados por lo ocurrido.

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La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en shock por el asesinato de Claudia

"La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada está muy conmocionada por el asesinato de esta estudiante que cursaba el grado de Educación Infantil. Estaba en sus últimos años y hemos recibido la noticia con un jarro de agua fría. Desde aquí mandar nuestras más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos”, ha expresado la decana de la Facultad, Katia Caballero Rodríguez, acompañada por el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez Muñoz.

“Es un golpe muy fuerte para todos, para nuestra universidad, para nuestra propia facultad y realmente estamos pasando por un momento muy triste", ha señalado, expresando el pesar y el shock en sus centros.

“No hay protocolo que pueda superar o que te pueda ayudar a asimilar y actuar ante una situación como esta de un asesinato de un miembro de nuestra comunidad universitaria”, ha dicho, por su parte, el vicerrector, trasladando al mismo tiempo “todo el apoyo” a la familia, así como a los estudiantes: “Todo lo que esté en nuestra mano”.

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Más allá, cuestionados por los periodistas sobre si los estudiantes son conscientes de la peligrosidad de ciertos lugares a la hora de realizar intercambios académicos, la decana ha defendido que "en todo momento conocen de la peligrosidad que tienen ciertos países”. “Están informados y además tienen recomendaciones de cómo deben actuar para desplazarse, para relacionarse”, ha añadido, lamentando que “estas situaciones, como muchas veces, son incontrolables”. “Nunca había pasado algo así”, ha dicho, manifestando su pesar y también su repulsa por lo ocurrido.

Por otra parte, fuentes de la comunidad educativa citadas por IDEAL han expresado también cierta indignación por el hecho de que se conociese tan rápido la identidad de la joven fallecida, explicando que les hubiera gustado tener ocasión de “preparar al alumnado sobre la muerte de su compañera”.

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Según refieren, parte del entorno de la estudiante asesinada aún no se había podido enterar, asegurando que incluso algunos familiares podrían haber conocido lo ocurrido por los medios de comunicación.

Por todo ello, inciden en que pondrán a disposición de todos su servicio de asistencia psicológica.

El asesinato de Claudia, estudiante española, en el estado de Morelos, México

Paralelamente, en México continúan las pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo el asesinato de la joven, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Todo ocurrió, concretamente, durante la noche de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un conocido evento que aglutinaba a una multitud en la zona.

En ese escenario, en lo que aún se investiga, el atacante persiguió y apuñaló fatalmente a la veinteañera, a la que los servicios de emergencia ya encontraron muerta al llegar.

Según ha confirmado la gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, así como el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, las autoridades mexicanas tratan el crimen como un feminicidio.

“Estamos en las pesquisas”, ha dicho el fiscal, confirmando que se aplicaron todos los protocolos inmediatamente y establecieron contacto con el Consulado de España tan pronto como supieron de la identidad de la víctima “para facilitar la comunicación con los familiares” y brindarles “todo el apoyo”.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la que la estudiante hacía el intercambio académico, confirmó su identidad a través de un comunicado en el que la institución expresaba su “profunda indignación” por el crimen, clamando al mismo tiempo por "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad".