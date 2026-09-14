Claudia Barraso 14 SEP 2026 - 19:25h.

El hombre cuenta con 33 antecedentes policiales, por lo que ha sido ingresado en prisión provisional a la espera del juicio

Investigan la muerte de un hombre por arma de fuego en Pizarra, en Málaga

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre que amenazó a su familia con un cuchillo de 15 centímetros y una lanza tratando de entrar al domicilio en el que se encontraban. El detenido acumula 33 detenciones anteriores en total y es considerado como multirreincidente por lo que se ha decretado su ingreso provisional en prisión.

Fue detenido el pasado viernes cuando el hombre intentó entrar en el domicilio familiar amenazando a sus seres queridos con un cuchillo y una lanza, con los que golpeó y rajó la puerta. Las personas que se encontraban en el interior de la vivienda hicieron todo lo posible para evitar que entrase y, asustados por no poder detenerlo, decidieron llamar a la Policía, según confirma el medio ‘El Heraldo’.

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Cuando se dio cuenta de que entrar por la puerta a la vivienda era imposible, intentó acceder por otras vías, generando aún más miedo en su familia que estaban encerrados en la casa intentando que no pasase por ningún lugar hasta que llegasen los agentes que, cuando acudieron hasta el lugar indicaron, se encontraron con el hombre muy nervioso y con una actitud muy violenta.

Tuvieron que reducirle y arrebatarle las armas

Al ver que el detenido iba armado y que no tenía intención de calmarse, tuvieron que reducirle para garantizar la seguridad de ellos mismos, pero también de todos sus familiares que permanecieron inmóviles dentro de la casa. Cuando consiguieron reducirle, procedieron a detenerle acusado de un delito de amenazas graves con arma blanca, además de intervenir las armas que portaba.

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No es la primera vez que los agentes detienen al delincuente, sino que cuenta con un total de 33 delitos como antecedentes policiales y por los cuales ha tenido que ser ingresado en prisión provisional hasta la espera del juicio, para garantizar también la seguridad de sus familiares. Tampoco es la primera vez que los agentes tienen que retirarle armas, de hecho, en varias ocasiones ha puesto en peligro su seguridad y la de los agentes.