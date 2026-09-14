Los hechos han tenido lugar sobre las 14,55 horas en Zalea, una pedanía de dicha localidad

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un hombre por arma de fuego en la localidad malagueña de Pizarra, han informado este lunes fuentes del instituto armado.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,55 horas en Zalea, una pedanía de dicha localidad, hasta donde se han desplazado numerosos efectivos de la Benemérita.

Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas sobre una agresión con arma de fuego y hasta el lugar, además de la Guardia Civil, se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios.

Los agentes están investigando las causas de este suceso en dicho municipio malagueño, según las fuentes, que no han añadido más datos sobre los hechos.