Dos menores heridos con arma blanca en el barrio del Carmel de Barcelona

Sus vidas no corren peligro

Los Mossos mantienen una investigación abierta para esclarecer los hechos y detener a los autores

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BarcelonaDos menores han resultado heridos por arma blanca en el barrio del Carmel de Barcelona la madrugada de este domingo, según ha avanzado 'Metrópoli Abierta' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso sobre las 1.30 horas alertando de un joven herido en la calle de Sigüenza y, cerca del lugar, en la calle de Sacedón, encontraron a otro menor herido con arma blanca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que atendieron y trasladaron a los menores, aunque sus vidas no corren peligro, y los Mossos mantienen una investigación abierta para esclarecer los hechos y detener a los autores.