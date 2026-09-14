La mujer, de 42 años, se hizo pasar por un familiar cuando el menor jugaba en el exterior de un restaurante del barrio Miribilla

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La Ertzaintza investiga a una mujer que este pasado domingo intentó llevarse a un menor de edad en Bilbao y que finalmente fue detenida por un delito de atentado al agredir a uno de los agentes que acudió al lugar.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el suceso se produjo sobre las 00.15 horas de este domingo, en el exterior de un local hostelero del barrio Miribilla de la capital vizcaína.

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Un menor de edad jugaba en el exterior de un restaurante con unos amigos cuando una mujer que estaba sentada en un banco se le acercó y haciéndose pasar por un familiar agarró al menor del brazo y trató de llevárselo.

Unos amigos de los padres vieron a la mujer con el niño

Unos amigos de los padres observaron la acción y preguntaron al menor si conocía a la mujer. Seguridad ha indicado que, al mostrar un gran nerviosismo y desconocer el menor a la extraña procedieron a informar a los padres. Entre todos consiguieron retener a la mujer y alertaron a la Ertzaintza del suceso.

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Una patrulla se trasladó al lugar y procedió a la identificación de la sospechosa. Según ha informado la Ertzaintza, mientras los agentes trataban de aclarar lo ocurrido, la mujer comenzó a mostrar un gran nerviosismo y trató de agredir a uno de los ertzainas por lo que fue arrestada por un delito de atentado a agentes de la autoridad e investigada por intento de secuestro de un menor de edad.

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Las investigaciones realizadas por parte de la comisaría de Bilbao, han concluido que la investigada, que habitualmente frecuenta el barrio de Miribilla, actuó sola y por propia iniciativa. La detenida, de 42 años de edad, que carecía de antecedentes previos con la Ertzaintza, fue traslada a la comisaria de Bilbao para realizar las correspondientes diligencias y esta mañana ha sido puesta a disposición judicial.