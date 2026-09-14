Gonzalo Barquilla 14 SEP 2026 - 15:11h.

Juan desapareció en Málaga el 7 de septiembre y murió este domingo en un hospital tras acudir por un fuerte dolor en el pecho

La desaparición de Juan, que cuidaba de su hermano, había generado una gran preocupación entre sus familiares

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Juan M. C., el vecino de Málaga de 65 años cuya desaparición había movilizado a su entorno durante la última semana, ha fallecido en un hospital de la ciudad. Las alertas de búsqueda del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), SOS Desaparecidos y la Plataforma Adonay han sido desactivadas tras conocerse su muerte.

Según ha explicado Jorge Adonay, responsable de la plataforma Adonay, Juan se presentó en las urgencias de un centro hospitalario este fin de semana y aseguró que sentía un fuerte dolor en el pecho. Los médicos le atendieron, pero poco después su estado de salud empeoró y acabó perdiendo la vida.

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"El hombre llegó a urgencias y, aunque se dijo que iban a operarle, murió", precisa Adonay, que afirma haber recibido información de que el fallecimiento se produjo debido a un trombo en el corazón. La familia, según esta misma fuente, conoció la muerte de Juan poco después, pero no habría recibido ninguna notificación sobre su ingreso en el hospital.

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El hombre fue visto en varios parques y murió en el hospital

La desaparición de Juan el pasado 7 de septiembre había provocado la organización de varias batidas en Málaga, especialmente en la zona de Monte Calvario. La Plataforma Adonay había movilizado a voluntarios para tratar de localizarle y, según explica ahora Jorge Adonay, durante los rastreos realizados no encontraron "nada".

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Mientras continuaba la búsqueda, Adonay asegura que Juan fue visto en varios parques de Málaga. Esas informaciones se produjeron durante los días en los que permanecía activa la alerta por su desaparición. El responsable de la plataforma subraya que desde el entorno siempre le indicaron que no creían que hubiera salido de casa para quitarse la vida. Había mucha incertidumbre.

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Este pasado domingo, según el relato trasladado por Adonay, Juan acudió por sus propios medios a un hospital alrededor de las 09:00 horas. Allí fue atendido en urgencias y, de acuerdo con la información recibida por la plataforma, se planteó incluso una intervención. Finalmente, el hombre falleció en el propio hospital.

Desactivadas todas las alertas de búsqueda

Tras conocerse el fallecimiento, el CNDES, SOS Desaparecidos y la Plataforma Adonay han desactivado las alertas que habían difundido para tratar de localizar a Juan.

Ahora, la búsqueda ha quedado suspendida después de confirmarse que Juan fue localizado en un hospital, donde falleció este domingo.

Su familia ha conocido finalmente su paradero, aunque, según Adonay, no tuvo constancia previa de que había sido ingresado. Ahora el entorno afronta el duelo tras momentos de mucha incertidumbre.