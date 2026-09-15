Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del pasado 10 de septiembre a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del pasado 10 de septiembre a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión, tras sustraer un maletín a un ciudadano y exigirle posteriormente dinero a cambio de devolvérselo, según el medio Vigoe.es

Los hechos se produjeron a finales del pasado mes de agosto, cuando la víctima se encontraba en un parque de la zona centro de Vigo y sufrió el hurto, al descuido, de un maletín. Posteriormente, los ahora detenidos le exigieron un pago de 20 euros para devolverle sus pertenencias, indicándole que se desplazara hasta una zona próxima donde habían depositado el maletín.

Una vez recuperado, el perjudicado comprobó que del interior del mismo habían desaparecido 1.500 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias y un teléfono móvil, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

La investigación fue asumida por agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro de la Comisaría de Vigo-Redondela, quienes llevaron a cabo las gestiones necesarias para esclarecer los hechos, logrando identificar a los dos autores.

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Una vez establecida su identidad y tras comunicarse el interés policial en la detención de ambos, los agentes establecieron un dispositivo para su localización, siendo finalmente detenidos por el GOPD en la madrugada del día 10 de septiembre.

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Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial que se llevó a cabo el día 11 de septiembre decretándose para uno de ellos el ingreso en prisión.