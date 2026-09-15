Fueron dos migrantes en situación irregular los que localizaron el cuerpo sin vida y alertaron a las autoridades

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La Guardia Civil y la Policía Nacional han localizado este martes el cadáver de un hombre de nacionalidad española, de entre 40 y 50 años, bajo la escalera del Molino, uno de los accesos a la playa de la barriada del Sarchal, en Ceuta.

El hallazgo se ha producido pasadas las 12:00 horas. Fueron dos personas migrantes en situación administrativa irregular en España quienes localizaron el cuerpo sin vida y alertaron a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad. Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre habría fallecido tras precipitarse desde los acantilados del litoral, según han informado fuentes de ambos cuerpos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que agentes de la Policía Científica y la Policía Judicial trabajan en la zona para recabar las primeras evidencias y han participado en el levantamiento del cadáver.

Una vez descartado que se trate de una persona fallecida durante una travesía irregular a nado desde Marruecos, la investigación corresponde a la Policía Nacional, según las mismas fuentes. Por el momento se desconocen más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.