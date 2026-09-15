Un profesor de Badalona, Barcelona, ha sido detenido por acosar sexualmente a dos alumnas menores de 15 y 16 años

Al parecer, el profesor fue citado para declarar y se negó por lo que los Mossos han procedido a su detención

Compartir







BadalonaLos Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un profesor de un centro de Badalona (Barcelona) por presunto acoso sexual a dos adolescentes de 15 y 16 años a través de redes sociales, según confirman fuentes policiales y avanza 'Metrópoli'.

La policía catalana tiene abierta una investigación para esclarecer los hechos, después de que según el mismo digital las alumnas hayan recibido mensajes a través de Instagram en los que el presunto autor les pedía fotografías de carácter sexual.

PUEDE INTERESARTE La madre de una de las chicas podría estar implicada en el acoso a la menor de Torrelavega

Primeras denuncias y la detención del profesor

Ambas adolescentes han presentado denuncia sobre los presuntos hechos. El medio de comunicación 'El Periódico' ha podido conocer que la primera denuncia se interpuso en el mes de agosto. "Los hechos se remontan al curso 2025, cuando una de las adolescentes tenía 15 años y era alumna en otro centro educativo cercano al Col·legi Badalonès", indica el periódico.

"La menor se mensajeó con el docente durante varios meses, hasta que las conversaciones adquirieron un cariz sexual, llegando el profesor a hacerle a la menor preguntas íntimas y a solicitarle fotografías. Tras esta primera denuncia, otra adolescente conocida de la primera víctima explicó que ella también había recibido el mismo tipo de mensajes del docente. Lo que motivó la segunda denuncia el pasado 3 de septiembre ante los Mossos d'Esquadra", explican desde el medio de comunicación.

Al parecer, el profesor fue citado para declarar y se negó por lo que los Mossos han procedido a su detención.

La versión del centro educativo

Por su parte, el medio de comunicación catalán ha podido ponerse en contacto con el colegio donde trabaja el profesor y donde estaban matriculadas las alumnas. El centro escolar ha asegurado que ha tenido constancia de los hechos esta misma mañana al conocerse públicamente la noticia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde el Col.legi Badalonès han explicado que "no podían dar más detalles de la misma porque en esos momentos no había ningún miembro del equipo directivo", recalcan desde 'El Periódico'.