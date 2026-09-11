La madre de una de las chicas podría estar implicada en el acoso a la menor de Torrelavega

Una madre de las agresoras podría estar implicada en el acoso a la menor de Torrelavega.

Brutal agresión a una menor en Torrelavega, Cantabria: cinco menores y un adulto, detenidos

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No son casos aislados, al contrario, se producen cada vez con más frecuencia. Estamos ante una nueva agresión a una menor, todo indica que por un asunto de celos, que después se ha subido a redes sociales. Esta vez los hechos han ocurrido en Torrelavega, en Cantabria, contra una joven de 14 años. Y lo más grave del caso lo ha puesto sobre la mesa el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, al confimar que se han detenido seis personas, cinco menores y una adulta que "podría ser la madre de una de ellas".

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, también ha pedido "no normalizar" estos comportamientos, ni la violencia entre nadie y mucho menos entre niñas", animó a que estos comportamientos se denuncien y defendió trabajar desde los centros educativos y las familias "para que esto no vuelva a suceder".

La presidenta de la Asociación Tolerancia 0 Al Bullying, Lourdes Verdeja, demandó "más prevención" y cuestionó que muchas situaciones "solo reciban atención cuando existe un vídeo", informa El Diario Montañés. Verdeja considera especialmente preocupante que sea necesaria una grabación para dar credibilidad al relato de un menor.

La presidenta asegura que las agresiones a esta adolescente no se limitarían a lo mostrado en las imágenes difundidas. "No son ni una ni dos, son muchas más de las que salen en los vídeos", afirma. Por eso rechaza que lo sucedido pueda resolverse como "cosas de adolescentes" y pide cambios en los procedimientos y una respuesta más rápida. En su opinión, los centros educativos "tienen que ponerse las pilas, porque detrás de una agresión que puede parecer puntual puede existir una situación mantenida durante tiempo".

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Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional el pasado 31 de julio, aunque han salido ahora la luz pública a raíz de la difusión de dos vídeos de la agresión en redes sociales, en los que se ve, en diferentes lugares de la ciudad, a un par de jóvenes golpeando a la víctima mientras una tercera persona graba.

Uno de los episodios se produce en una calle y el otro en un aparcamiento y en ambos casos la agresión cesa por mediación de personas que transitan por la zona y presencian lo ocurrido y advierten incluso de que van a llamar a la Policía.

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Ante esto, y en ambas ocasiones, las sospechosas --que antes de los golpes recriminan y hacen reproches a la agredida, a la que llegan a golpear estando incluso en el suelo-- abandonan el lugar en patinete eléctrico.

El asunto está ya en manos del ministerio público, que ha citado la semana que viene a declarar a las presuntas autoras de lo ocurrido, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales y del Cuerpo tras la publicación de la noticia en 'El Diario Montañés', que se hace eco, además, de las grabaciones.

Para poder esclarecer las agresiones, la familia de la víctima ha recurrido a la asociación Altavoz Necesario que apunta a discrepancias sobre la fecha de una de las grabaciones que forman parte del caso. Según informa ‘El Correo’, mientras que la Policía sitúa los hechos investigados y denunciados a finales de julio, Altavoz Necesario sostiene que uno de los vídeos corresponde al 6 de septiembre.

Desde la asociación explican que los familiares se encuentran “desesperados” ante una situación que, según aseguran, “se ha producido en más ocasiones”. La plataforma también señala que fue la madre de la víctima quien les hizo llegar las imágenes para difundir lo ocurrido.

Además, según recoge “El Correo”, los familiares sostienen que no se trata de un hecho aislado y que existirían más vídeos que todavía no se han hecho públicos. Esta circunstancia cobra relevancia en relación con la cronología de los acontecimientos, ya que, si se confirmara que una de las grabaciones fue realizada el 6 de septiembre, implicaría la existencia de al menos un nuevo episodio semanas después de que comenzaran las actuaciones policiales. Por parte de la Fiscalía no se han adoptado medidas respecto a las sospechosas, a las que a priori no se considera "peligrosas" y que están por tanto con sus familias.

Según informa 'El Correo', se ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con la difusión de los vídeos en redes sociales. La Policía Nacional investigará quién hizo públicas las grabaciones, que han circulado ampliamente durante los últimos días. Entre las cuestiones aún pendientes de esclarecer figuran tanto la fecha exacta de las grabaciones como la identidad de la persona o personas que difundieron las imágenes a través de las redes sociales. Por ahora la investigación policial está dirigida precisamente a determinar quién las hizo públicas.