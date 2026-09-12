El cadáver de Alberto Martínez estaba en el término municipal de Viana, Navarra, a la altura de un centro comercial

De 83 años y 1,70 metros de estatura, el hombre mayor desapareció el 5 de septiembre cuando salió de casa y no regresó

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LogroñoTriste desenlace en el caso de Alberto Martínez, el anciano que llevaba desaparecido una semana ya en Logroño. Lo han encontrado muerto este 12 de septiembre en el río Ebro, según publica el diario 'La Rioja'.

Con confirmación de la Policía Nacional y de la propia familia del hombre de 83 años, el citado medio detalla que el hallazgo se ha producido a las 14 horas durante las labores de búsqueda que se estaban realizando.

Ya en días posteriores a su desaparición se habían organizado rastreos para tratar de dar cuanto antes con el octogenario, que había sido visto por última vez el sábado 5 de septiembre.

Se marchó de casa y no regresó el 5 de septiembre

Tras marcharse de casa ese día, no regresó después y sus familiares empezaron a preocuparse. La denuncia interpuesta dio inicio a las tareas coordinadas entre numerosas personas para dar con su paradero.

De 1,70 metros de estatura, Alberto Martínez tenía complexión física normal y el pelo canoso junto a una calvicie parcial. La Asociación SOS Desaparecidos difundió sus datos y fotografía para ayudar a encontrarlo.

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No saben qué pudo ocurrirle a Alberto

Finalmente, su cuerpo sin vida ha sido localizado en un punto del cauce fluvial que atraviesa el término municipal de Viana (Navarra), concretamente a la altura de un centro comercial, según especifica el periódico 'La Rioja'.

Al certificarse su identificación, será la autopsia que se le haga al cadáver la que aporte más pistas sobre de qué murió e incluso qué pudo ocurrirle previamente. Su familia ha confesado al citado medio que no saben qué ha sucedido.