En la pelea, que ha tenido lugar en el asentamiento ilegal de la playa del Trampolín, han participado al menos una veintena de migrantes

Los tres heridos han tenido que ser evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta con distintas lesiones

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Tres migrantes han resultado heridos después de participar en una pelea en el asentamiento ilegal de la playa del Trampolín. En la reyerta han participado al menos una veintena de migrantes muchos de ellos armados con palos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el incidente se ha producido a primera hora de este martes como consecuencia del clima de tensión que se vive en este lugar donde se han asentado miles de migrantes tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.

Autoridades tuvieron que intervenir para detener la pelea

Los tres heridos tras los golpes recibidos han tenido que ser evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta con distintas lesiones.

Además, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir para contener la pelea y separar a los grupos que estaban enfrentados.

Ha ocurrido después de que el lunes tuviera lugar una concentración pacífica y reivindicativa ante la Delegación del Gobierno en Ceuta. No obstante, las fuentes han asegurado que en los últimos días se han producido otros episodios de peleas entre los grupos de migrantes.