El presidente del Gobierno incide en la necesidad de completar el proceso de identificación de los migrantes para determinar qué hacer en cada caso

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MadridCon la crisis migratoria en el epicentro político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que espera que a finales de año se haya podido ya estabilizar la situación en Ceuta, al tiempo en que ha rechazado que los mensajes de WhatsApp del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma fueran una alerta de lo que realmente ocurrió.

Reclamando paciencia para que se pueda solucionar totalmente una crisis que no deja de generar tensión, el jefe del Ejecutivo ha insistido al mismo tiempo en defender la necesidad de una buena relación con Marruecos, negando a este respecto que sienta ningún tipo de presión por parte de las autoridades de este país.

Pedro Sánchez, sobre la crisis en Ceuta y los mensajes de WhatsApp del CNI sobre la entrada de migrantes

Ahondando así en la cuestión, Pedro Sánchez, ha reiterado también la importancia de completar el proceso de identificación de los migrantes para determinar qué personas deben ser devueltas y cuáles pueden acogerse al derecho internacional, algo que el Gobierno pretende que se lleve a cabo en el menor tiempo posible, subrayando que trabajan para que la crisis se resuelva "más pronto que tarde".

En declaraciones al programa 'El Intermedio', de laSexta, el líder socialista, además, ha recordado que el plazo que se ha dado para el mando único ante esta crisis es a finales de año, confiando así en que para entonces todo esté estabilizado.

Además, Pedro Sánchez se ha referido a la polémica sobre los avisos por WhatsApp del CNI a Gonzalo Sanz, quien ha dimitido como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras asegurar que avisó de los mismos a su superior: "Los whatsapps no son prueba de que hubiera una alerta, más bien al contrario", ha dicho Sánchez, explicando a continuación que las informaciones de los servicios de inteligencia no se transmiten por WhatsApp, sino redactando informes y haciéndolos llegar a departamentos como los de Interior o Defensa.

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No obstante, lo que sí prueban esos mensajes de WhatsApp, a su juicio, es que hubo una atención por parte de España y Marruecos ante el aumento de las entradas ilegales, pero no en la proporción en que ocurrió.

Pedro Sánchez niega tajantemente sentirse presionado por Marruecos

Ante todo ello, el líder socialista ha vuelto a defender la necesidad de una buena relación con Marruecos subrayando que es donde tienen que retornar la mayoría de personas que entraron en España y ha insistido en que sigue sin haber ninguna prueba fundamentada de que este país estuviera detrás de la "avalancha". Por eso, ha reclamado no hacer elucubraciones ni declaraciones de desconsideración hacia dicha Marruecos.

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A ese respecto, además, ha rechazado tajantemente que esté presionado por sus autoridades por el hecho de que puedan tener tenga alguna información delicada sobre él obtenida tras el espionaje de su teléfono móvil. "En absoluto", ha contestado al ser preguntado sobre la cuestión. De hecho, ha calificado de bulo esas acusaciones y ha señalado que a lo mejor pueden tener cabida "en una serie de Netflix", pero no en la realidad.