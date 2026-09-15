El hombre estaba en tratamiento psiquiátrico e intentó suicidarse después de asesinar cruelmente a su madre

El parricida de Ponteareas llevaba "unos meses" viviendo en la localidad y no había pedido ayuda a Servicios Sociales

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La jueza de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponteareas ha decretado la prisión provisional, acusado de homicidio, para el hombre acusado de matar a su madre en esta localidad pontevedresa.

El detenido pasó a disposición judicial en la mañana de este martes y, tras comparecer ante la jueza, ésta ha dictaminado que ingrese en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La detención se produjo el pasado domingo cuando el hombre, que había tratado de suicidarse, confesó en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que había matado a su madre.

Policía y Guardia Civil se desplazaron entonces al domicilio, en una céntrica calle de Ponteareas, y descubrieron el cadáver de la mujer. Aunque inicialmente se pensó que la mujer había sido acuchillada, fuentes de la investigación apuntan a que recibió un fuerte golpe en la cabeza. Además, según ha confirmado el medio 'La Voz de Galicia', las primeras hipótesis señalan que podría haberla asfixiado con un cojín y haberla golpeado en la cabeza hasta provocar su muerte para después acuchillarla.

La víctima tenía 80 años y problemas de movilidad

La víctima, de 80 años, era dependiente y tenía problemas de movilidad, mientras que el detenido, que ejercía como cuidador principal, padecía problemas psiquiátricos por los que estaba a tratamiento. Solo llevaba unos meses en la localidad, porque antes vivían en un municipio cercano llamado Covelo, y desde entonces no habían pedido ayuda a los Servicios Sociales para cuidar de la madre y recibir el tratamiento que el detenido necesitaba.

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Según explicó este lunes, durante un minuto de silencio, el teniente de alcaldesa de Ponteareas, ambos se habían trasladado hace poco a la localidad, procedentes de Covelo. No habían pedido asistencia a los servicios sociales municipales. El ayuntamiento puso desde el primer momento todos sus recursos a disposición de la familia, especialmente de los otros dos hijos de la mujer asesinada.