Un hombre de 61 años ha asestado una puñalada mortal a su hermano tras una pelea por un robo de drogas en Torreblanca, Sevilla

El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas tras matar a su hermano, un vecino del municipio sevillano de 56 años

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SevillaUn hombre de 61 años ha sido detenido por la Policía Nacional en el municipio sevillano de Torreblanca al estar acusado de matar a su propio hermano.

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Diario de Sevilla', la muerte de la víctima, un hombre de 56 años, se produjo tras una discusión familiar entre los dos hermanos por un supuesto robo de 50 euros para comprar droga.

La muerte violenta de este hombre de 56 años

La agresión mortal ocurrió el pasado sábado 12 de septiembre cuando, tras esta pelea entre estos dos hermanos, el hombre que ahora está detenido propinó una puñalada en el cuello a la víctima.

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Nada más ocurrir el ataque armado, el equipo de Emergencias trasladó a la víctima aún con vida hasta el hospital sevillano Virgen del Rocío donde acabó falleciendo.

Ahora, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga el crimen y ha detenido al presunto autor de la muerte de este hombre de 56 años. Además, el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas, según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado.

Los antecedentes policiales

La víctima de este crimen ha sido identificado como Ventura F. J., un vecino de 56 años de la localidad sevillana.

Los medios locales como 'Diario de Sevilla' han podido conocer que el fallecido contaba con antecedentes policiales por delitos menores: "Según los vecinos, se dedicaba a recoger chatarra y pedía dinero. Antiguamente estuvo implicado en robos algo más violentos".

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Por su parte, el hermano de la víctima y detenido por su muerte también cuenta con otro historial de delitos y ahora tendrá que pasar a disposición judicial para conocer si será trasladado hasta prisión tras la decisión del juez encargado del caso.