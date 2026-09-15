Los dos implicados comenzaron una pelea que terminó costándole la vida a uno de ellos tras ingresar malherido en la UCI de un centro hospitalario de Granada

El agresor fue detenido horas después del suceso, que ha ocurrido en una calle del barrio de Almanjáyar, en el distrito Norte de Granada capital

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Un hombre sin hogar ha sido arrestado por la Policía Nacional tras agredir a otro, al que golpeó el pasado sábado durante una reyerta. La víctima ha fallecido este lunes en un hospital de Granada y el agresor permanece detenido y en dependencias policiales.

Según han informado a EFE fuentes del cuerpo de policía, los hechos sucedieron sobre las 21:00 horas del pasado sábado en en una calle del barrio de Almanjáyar, en el distrito Norte de Granada capital.

Por el momento, se desconocen las causas de la pelea

Los dos implicados comenzaron una pelea por causas que se desconocen. La víctima, malherida, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada en el que falleció la tarde de este lunes.

Las mismas fuentes han precisado que el agresor fue detenido horas después del suceso, durante la mañana del domingo, y permanece desde entonces en dependencias policiales. Se espera que pase a disposición judicial este miércoles.

Tanto el detenido como la víctima son dos personas sin hogar que solían dormir en la zona en la que se registró la pelea.