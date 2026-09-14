La Policía Nacional ha detenido al presunto autor y está previsto que este martes pase a disposición judicial

Detenido un delincuente con 33 antecedentes por amenazar a su familia con un cuchillo y una lanza en Huesca

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Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en la calle General Palanca de Sevilla, en el barrio de El Juncal.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 4,00 horas, cuando una llamada alertó al centro de coordinación de que en lugar de los hechos se estaba produciendo una "fuerte pelea".

De hecho, los testigos aseguraron que se escuchaban golpes y fuertes alaridos que amenazaban con apuñalar a la víctima. Fuentes conocedoras han indicado a esta agencia que en el momento del altercado la mujer se encontraba con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, de 14 años.

La mujer fue trasladada a la unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios del 061. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los hechos, si bien está previsto que este martes pase a disposición judicial.

Por el momento, se investigan las circunstancias del suceso. La mujer fue trasladada a la unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío.