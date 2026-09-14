Nueva detención en España de la comunidad virtual violenta nihilista conocida como 'The Com'.

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La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre como presunto autor de delitos de corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, en el marco de una investigación relacionada con la comunidad virtual violenta nihilista conocida como 'The Com'.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, después de que los agentes detectasen que un ciudadano español podía estar implicado en hechos relacionados con la corrupción de menores, según ha informado la Policía Nacional.

De acuerdo con las pesquisas, el arrestado habría mantenido además contactos económicos con un exmilitar de la Marina de Estados Unidos investigado por delitos graves, entre ellos la posesión de material de abuso sexual infantil, la generación de actos de tortura infantil o la sextorsión. Esta persona habría formado parte de 'Greggy's Cult', grupo considerado precursor directo del denominado 'Grupo 764'.

La operación culminó con la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde los agentes intervinieron una importante cantidad de material informático y dispositivos móviles, que continúan siendo analizados. Tras ser puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza número 7, en funciones de guardia, la autoridad judicial acordó el ingreso del detenido en prisión provisional.

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¿Qué es The Com?

La Policía Nacional sitúa la investigación en el ámbito del denominado extremismo violento nihilista, una amenaza emergente identificada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuyo principal exponente sería la comunidad virtual descentralizada 'The Com'. Se trata, según explica el cuerpo policial, de un entramado híbrido y complejo compuesto por múltiples grupos, entre los que sobresale el denominado 'Grupo 764', considerado una entidad terrorista en algunos países.

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Las actividades atribuidas a esta comunidad incluyen ciberataques, distribución de material de abuso sexual infantil, extorsiones, inducción a la autolesión o al suicidio y la promoción de actividades terroristas, como tiroteos masivos. El objetivo de estos grupos sería fomentar la violencia, la deshumanización y la generación de alarma social.

'Grupo 764', un atroz grupo creado por un joven de 15 años

Este 'Grupo 764' fue creado por un niño en Texas en 2021. Un chaval de 15 años que se metió en un servidor de Discord y empezó a captar niños en servidores de juego online como Roblox y los convenció para que le enviaran imágenes sexuales para luego extorsinarlos. Las víctimas van creciendo y tienen un perdil entre los 7 y los 18 años, pero es que también tienen ese perfil de menores los extorsionadores.

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Hablamos de lo peor de internet. Gente que se esconde detrás del anonimato para extorsionar a menores en los chats de juego online y que hasta formar para el FBI un peligroso grupo terrorista. Todo empezó hace cinco meses en Estados Unidos, cuando el FBI detuvo a cinco personas acusadas de formar un grupo de este tipo llamado Greggy's Cult. Les acusan de obtener imágenes pedófilas, de obligar a los menores a torturarse.

Grupo satánico neonazi

Se les acusa incluso de propiciar varios asesinatos ya que algunos de ellos adoptaron después el ideario de un grupo satánico neonazi llamado El culto de los nueve ángulos.. Tiene un rito iniciático por el que tienen que atacar a alguien o violarlo, robar y organizar un crimen. Se dedican a captar vídeos de violencia animal, de agresiones sexuales, brutalismo, Y no es la prmiera detención de este tipo en nuestro país. El pasado 2 de agosto la Guardia Civil detuvo en el País Vasco al considerado principal referente de esta red en España.

La Policía Nacional participa en el Proyecto Compass de Europol, una iniciativa internacional puesta en marcha en enero de 2025 y liderada por el Centro Europeo de Contraterrorismo (ECTC), orientada a reforzar la cooperación policial frente a esta red extremista y violenta que opera principalmente a través de Internet.