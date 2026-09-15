Investigan como posible suicidio la muerte de un niño de 10 años en Sevilla

La principal hipótesis es que no ha participado ningún tercero en este fallecimiento

Encuentran muerto a un niño de 10 años en una vivienda de Los Remedios, Sevilla

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SevillaLa Policía ha abierto una investigación para tratar de aclarar las circunstancias de la muerte de un menor de 10 años que fue encontrado sin vida anoche en una vivienda del barrio de Los Remedios de Sevilla.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado en respuesta a los periodistas que la principal hipótesis es que "no ha participado ningún tercero" en este fallecimiento, que podría obedecer a "la propia acción del menor".

"Es una cuestión que merece mucho respeto y mucha prudencia y, por lo tanto, esperaremos a que avance la investigación y que tengamos los resultados forenses", ha dicho el subdelegado.

Toscano envía un mensaje de pésame a la familia

Francisco Toscano también ha enviado un mensaje de acompañamiento y pésame a los padres, hermanos y resto de familiares y amigos del niño fallecido.

Los servicios de emergencias recibieron sobre las 21:00 horas de anoche el aviso sobre este suceso, que ha causado gran conmoción entre los vecinos del barrio, alertados por la presencia de distintos agentes.