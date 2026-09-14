Los vecinos de Parla intentan recomponerse de esta muerte violenta que ha despertado su indignación y reclaman más seguridad

Muere un joven de 24 años apuñalado en el cuello y otro resulta herido grave tras una agresión con arma blanca en Parla, Madrid

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ParlaEl municipio madrileño de Parla continúa conmocionado tras la muerte de Ronni, el joven marmolista de 24 años asesinado por un vecino tras un simple encontronazo a la salida de una discoteca durante la noche del sábado 12 de septiembre. Este joven de origen dominicano fallecía este domingo en Parla con una herida profunda en el cuello, según informaba en un primer momento el SUMMA 112, que a las 6:35 horas de la madrugada recibió una llamada alertando de una agresión en la esquina donde confluyen las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que la víctima estaba en parada cardiorrespiratoria y presentaba una herida incisa en el cuello. Los profesionales sanitarios le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos, aunque no fue posible revertir la parada en la que se encontraba Ronni, según explicaba el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Javier Chivite.

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La agresión mortal a Ronni con un cristal

En la reyerta también resultó herido un amigo de Ronnie, otro joven de 24 años al sufrir una herida de arma blanca en la zona izquierda del tórax. En su caso, la víctima fue trasladada como potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

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Durante la intervención, familiares y amigos del fallecido se personaron en el lugar de los hechos. El SUMMA112 desplazó al psicólogo de guardia para prestarles atención. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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Tras la muerte de Ronni y la agresión a su amigo, los agentes de la Policía Nacional han conseguido localizar a los dos sospechosos, que permanecían por la zona. "El principal detenido, de 25 años, está investigado como presunto autor de un delito de homicidio consumado. El segundo arrestado, de 40 años, está acusado de lesiones graves por la agresión sufrida por el amigo de Ronni. Ambos deberán pasar a disposición judicial", informan desde 'El Mundo'.

La indignación por la muerte de Ronni

Precisamente, este mismo medio de comunicación ha podido entrevistar a varios conocidos de la familia de Ronni que se muestran consternados tras la muerte del joven de 24 años. Según se ha podido conocer, este joven que ha fallecido a sus 24 años llegó desde República Dominicana a España junto a su madre cuando tan solo tenía siete años.

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Conocidas y amigas de la progenitora de Ronni han elaborado y montado en la calle Macarena de Parla un altar de flores en homenaje al joven de 24 años que trabajaba como marmolista. Desde la muerte violenta del joven, su madre se encuentra "deshecha", indican desde el periódico. Además, su entorno más cercano ha desvelado que el detenido que está acusado de la muerte de Ronni era un vecino conocido por la familia de la víctima. "El día anterior saludó a su madre y le dijo 'hola, mamá'. Y luego se lleva a su hijo por delante", denuncia una de las amigas de la madre a 'El Mundo'.

Ahora, el entorno de Ronni y el municipio de Parla intenta recomponerse de esta muerte violenta que ha despertado la indignación entre el vecindario que reclama más seguridad para evitar este tipo de reyertas.