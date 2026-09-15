White conoció al comandante a través de una aplicación de citas y defiende que su relación fue sentimental

La mujer afirma haber iniciado cuatro procedimientos judiciales contra el Ministerio de Defensa británico y la Policía Militar

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Janina White, una abogada y política rusa de 49 años, ha contado su versión de la relación que mantuvo con el comandante español destinado en la base de la OTAN en Northwood, en Reino Unido, después de que el militar fuera apartado de sus funciones en la Alianza.

La mujer asegura que ambos fueron sometidos a una creciente presión por parte de su entorno y denuncia que la situación llegó a afectar gravemente al oficial, hasta el punto de que, según su relato, intentó quitarse la vida.

Defiende su relación

White conoció al comandante a través de una aplicación de citas y defiende que su relación fue sentimental, pese a las sospechas que se generaron a su alrededor por su origen ruso. Algunas de sus fotografías, en las que aparece junto a una imagen de Vladímir Putin o vestida con un uniforme del Ejército español, contribuyeron a alimentar las dudas sobre sus posibles vínculos con Rusia. El comandante llegó a introducirla en las instalaciones de Northwood, un enclave estratégico desde el que la OTAN realiza labores de vigilancia sobre la actividad naval rusa en aguas británicas.

Tras activarse las alarmas y abrirse una investigación, el militar fue retirado de la Alianza y regresó a España, donde continúa destinado en la Armada.

En un comunicado, White asegura que ambos fueron tratados y vigilados por su entorno y lamenta que ni siquiera se les permitiera regresar a la base para recoger sus pertenencias. La abogada afirma haber iniciado cuatro procedimientos judiciales contra el Ministerio de Defensa británico y la Policía Militar y sostiene que las sospechas sobre ella se basaron fundamentalmente en su origen ruso. Ahora asegura que está dispuesta a defender su versión de los hechos ante los tribunales.