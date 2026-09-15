Las autoridades de Lituania pusieron en alerta a los distritos de Eletrenai, Trakai, Kaunas y Vilna, además de a la propia ciudad, tras detectar el dron

La interceptación la han realizado dos cazas Eurofighter italianos desplegados en la Misión de Defensa Aérea de la Alianza en la base de Siauliai

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Pasada la medianoche de este martes, aviones caza de la OTAN han derribado un dron en el espacio aéreo de Lituania, probablemente procedente de Bielorrusia. Ha ocurrido sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida Vilna, la capital del país.

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"Se ha neutralizado con éxito un dron sobre territorio lituano", ha informado en redes sociales el Ministerio de Defensa de este país, que ha destacado en la misma publicación que "las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que prestan servicio en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN han dado una respuesta rápida y responsable".

Lituania puso en alerta a varios distritos del país tras detectar el dron

Apenas unos minutos antes, las autoridades lituanas ponían en alerta amarilla por "dron potencialmente detectado" a los distritos de Eletrenai, Trakai, Kaunas y Vilna, además de la propia ciudad, a través de la plataforma lituana de protección civil y preparación ante situaciones de emergencia, LT72.

"Busque un lugar seguro. Si ve un objeto sospechoso, manténgase lejos y llame al 112. Espere a que pase la alarma", se podía leer en la alarma. La plataforma, dependiente del Ministerio de Interior del país, comunicó el levantamiento de la alerta escasos minutos después del anuncio de Defensa.

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Por su parte, el jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC, por sus siglas en lituano), Vilmantas Vitkauskas, ha declarado a la emisora de la radiotelevisión estatal 'LRT' que el dron ha sido derribado concretamente cerca de la localidad de Pratkunai, sita en el distrito de Kaisiadorys, en la provincia de Kaunas.

Tras la interceptación, "se han desplegado efectivos para identificar de qué tipo de dron se trata, cuáles son sus características y cuál era su objetivo de vuelo", ha indicado Vitkauskas.

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Fuentes de la Alianza Atlántica han precisado que la interceptación fue obra de dos cazas Eurofighter italianos desplegados en la Misión de Defensa Aérea de la Alianza en la base de Siauliai, que despegaron de urgencia y derribaron el dron sobre el espacio aéreo lituano.

Según estas mismas fuentes, la operación se coordinó a través del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN (CAOC) en Uedem, Alemania. Tras el incidente, las investigaciones continúan en curso junto con las autoridades nacionales lituanas para conocer el origen y el posible objetivo del artefacto.

Este ataque se enmarca dentro de una creciente ola de violaciones del espacio aéreo en Europa oriental desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.