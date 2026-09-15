Claudia Barraso 15 SEP 2026 - 23:47h.

El padre de Pol, desaparecido desde la pasada madrugada cuando se fue a dormir, ha pedido la colaboración ciudadana

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Pol, un menor de 17 años que lleva desaparecido desde anoche en la provincia de Vendrell, en Tarragona. Su padre, Juanjo, ha comunicado su desaparición a través de redes sociales confirmando que no tienen ninguna novedad de su paradero desde que anoche se fue de su casa.

“Pol todavía sigue desaparecido, no tenemos ninguna pista confiable. Los Mossos ya han activado los protocolos, por favor estamos desesperados”. En el mismo post donde publica una imagen del menor, dice que se fue a la cama, pero que se dieron cuenta de que a las dos de la mañana ya no estaba en su habitación.

“Se ha marchado indocumentado y sin móvil. Estamos en la provincia de Vendrell, no sabemos cómo se marchó vestido”. Además, han compartido un número de teléfono con el que ponerse en contacto si alguna persona tiene alguna información sobre el menor.

No hay nuevas noticias del joven

Sus padres, desesperados por no tener noticia del joven, han pedido la difusión del post para poder llegar al máximo numero de personas. Y cientos de usuarios han reaccionado a esa publicación afirmando que han compartido en sus perfiles el mismo post con la imagen y los datos del menor desaparecido.

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Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para encontrar al joven lo antes posible. Por el momento, todo apunta a que podría haberse ido de su casa de madrugada tras acostarse voluntariamente, aunque sus padres confiesan que no tienen noticia de él y que el desaparecido salió sin documentación ni móvil, sabiendo que no podría comunicarse con su familia.