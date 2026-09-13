Redacción Andalucía Europa Press 13 SEP 2026 - 19:56h.

La jueza instructora acuerda la apertura de juicio oral con Tribunal del Jurado y se está a la espera de fijación de fecha

Las acusaciones piden 22 años de cárcel para Marco R por el asesinato de la chica y la ocultación de su cadáver en una casa

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MálagaEl acusado del crimen de Sibora, la joven desaparecida en 2014 y cuyo cuerpo fue hallado nueve años después emparedado en Torremolinos (Málaga) será juzgado por el Tribunal del Jurado en una vista oral.

Así lo han trasladado fuentes judiciales a Europa Press, después de la confesión que hizo el propio Marco R. reconociendo que escondió el cadáver en una casa. Para el hombre, las acusaciones piden 22 años de prisión.

En concreto, por los delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de género, con alevosía y la agravante de parentesco, por el que pide 20 años; y contra la integridad moral, por el que solicitan dos años.

La causa ya ha sido remitida a la Audiencia Provincial de Málaga para que fije fecha para el juicio con jurado popular. Esta novedad llega una vez que la jueza instructora haya acordado en su auto la apertura del proceso.

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Recordamos que fue en junio cuando en una vista preliminar, Fiscalía y acusación particular en nombre de la familia de la víctima solicitaron que el varón de origen italiano fuera juzgado por los hechos.

Él "reconoce su intervención en el episodio que determinó el fallecimiento de Sibora y la ocultación del cuerpo", pero rechaza el resto de acusaciones y que fuera una acción planificada, según el escrito de defensa presentado en su día.

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Sibora tenía 22 años y recibió al menos cuatro puñaladas

Esa misma defensa pide la absolución del acusado, pero subsidiariamente considera que se trataría de un delito de homicidio y de la conducta posterior de ocultación, solicitando penas mínimas, al entender que se deben aplicar las circunstancias que atenúan la pena de confesión y adicción a sustancias estupefacientes.

Según las acusaciones, el procesado conoció en 2010 a Sibora, cuando ella tenía casi 19 años, en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían, y en 2010 la pareja se trasladó a vivir a España, concretamente a Torremolinos.

Después de convivir en varios lugares, a finales de 2013 cesó temporalmente la relación. No obstante, siguieron conviviendo en la fecha de los hechos en un inmueble en la zona de El Calvario, que el acusado había alquilado y donde fue encontrado el cadáver.

En día y hora indeterminados, en cualquier caso durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014, en dicha vivienda, presuntamente, considera la acusación, "el investigado atacó a Sibora, que entonces tenía 22 años, con un arma blanca y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte".

Ocultó el cuerpo "en un hueco obrado de la segunda planta"

Tras eso, siempre según la versión de las acusaciones, decidió esconder el cuerpo en la propia vivienda, en un habitáculo obrado en un hueco de la segunda planta abuardillada del ático", y en los días y meses sucesivos se esforzó en hacer creer a todos, incluidos los familiares de la víctima, que ella se había marchado.

El escrito de provisional de acusación describe todas las versiones que dio a distintas personas, en ocasiones, "llorando, diciendo que quería que Sibora volviera, que estaba enamorado, que se querían casar". Incluso, llegó a presentar una denuncia por desaparición.

Pasados nueve años "desde que causara intencionadamente la muerte a Sibora", dice el ministerio fiscal, el día 17 de mayo de 2023, el investigado fue detenido como presunto autor de la muerte, también usando un arma blanca, de la que había sido su pareja hasta ese momento, Paula.

En ese momento, tuvo unas "manifestaciones espontáneas" en la Comisaría de Policía delante de los agentes, señalando que Sibora se encontraba cerca "enterrada en una pared", por lo que se retomó la investigación y búsqueda de dicha víctima.

Tras una ardua y meticulosa investigación, fue localizado el cadáver en junio. La defensa, por contra, sostiene inicialmente que los hechos se produjeron en el contexto de una discusión entre acusado y víctima, "con tensión y confrontación física entre ambos".

Hubo "un forcejeo relacionado con el arma blanca, generándose las lesiones que causaron el fallecimiento", negando que se produjera "de forma reflexiva, fría, preparada" por parte de Marco R.